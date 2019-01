VDK Gent in moeilijkheden 29 januari 2019

Na Topvolley Antwerpen een aantal jaar terug en Par-ky Menen een paar weken geleden, is er opnieuw een traditieclub die een reddingsoperatie in gang zal zetten om het verder bestaan te verzekeren. VDK Gent had gisteravond een bijzondere vergadering gepland waarbij de trainers en de speelsters van het Liga A-team werden uitgenodigd. Die kregen van het bestuur te horen dat de club in moeilijkheden verkeert. Meteen werd een plan opgesteld door de ganse groep die zowat unaniem verzekerde dat zij willen blijven bij de Gentse club. VDK Gent is na vele fusies meer dan twintig jaar een vaste waarde in de liga. Ondertussen heeft de club een rijk palmares opgebouwd met vele sportieve hoogtepunten en dat wil men niet zo maar opgeven. Iedereen gaat nu op zoek naar hulp om het team te redden. (WVM)

