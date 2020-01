Exclusief voor abonnees VdB de populairste op Autosalon 16 januari 2020

Alle ogen waren andermaal op hem gericht. Anthony Vanden Borre was gisteren de populairste Anderlecht-speler op het Autosalon. De RSCA-voetballers speelden aan de Audi-stand tafelvoetbal tegen de journalisten en wonnen glorieus. In tegenstelling tot Vincent Kompany tekende Samir Nasri wel present. Eerder op de dag had de voormalige Franse international voluit getraind met de groep. Nasri moest op stage nog de twee oefenwedstrijden aan zich voorbij laten gaan door een bloeduitstorting. Hij hoopt weldra zijn rentree te kunnen vieren na langdurig blessureleed. (PJC)

