VDAB verwijdert opleiding 'kaartleggen' van website 17 januari 2019

Op de VDAB-website vind je niet alleen een opleiding tot lasser, maar ook een cursus kaartleggen, zo merkte Itinera-econoom Ivan Van de Cloot op. Cursisten, zo staat er, zullen dankzij de cursus problemen en kansen leren herkennen, concrete voorspellingen kunnen doen en verloren voorwerpen terugvinden. "Is dat wat we bedoelen met vaardigheden van de toekomst?", tweette Van de Cloot. De VDAB zit verveeld met de zaak. Die opleiding is immers niet door hen erkend, maar hun website treedt op als gastsite voor (erkende) organisaties die opleidingen aanbieden, zonder dat er gecontroleerd wordt om welke opleidingen het gaat. De VDAB zegt intern aan een oplossing te werken, zodat er in de toekomst enkel nog opleidingen getoond worden die effectief naar werk kunnen leiden. (ARA)

