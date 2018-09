VDAB sanctioneert 11% meer werkzoekenden 07 september 2018

De VDAB heeft in de eerste helft van 2018 liefst 33 procent meer sancties en waarschuwingen uitgedeeld aan werkzoekenden in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om maatregelen in het kader van het zoekgedrag van werkzoekenden. Sinds 2016 is de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst bevoegd voor de controle en sanctie van dat zoekgedrag, en niet langer de federale RVA. "VDAB boekt vooral vooruitgang op het proactief bijsturen van het zoekgedrag, voor een dossier wordt overgemaakt aan de controledienst", klinkt het in een persbericht. Zo nam het aantal signalen met 57 procent toe. Zo'n signaal wordt binnen de bemiddeling overgemaakt aan de werkzoekende om het zoekgedrag bij te sturen. In de eerste zes maanden van dit jaar kregen 8.162 werkzoekenden een sanctie, een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien.

