VDAB leidt werkzoekenden op tot redder 18 april 2018

Werkzoekenden kunnen voortaan gratis hun brevet van 'hoger redder' halen bij de VDAB. De opleiding duurt 64 uur en vindt plaats in Gent. Om hun slaagkansen te vergroten, kunnen kandidaten vanaf 4 mei een vooropleiding volgen in Izegem. Ze krijgen dan een initiatie EHBO, zwemtraining in functie van de fysieke voorbereiding op de reddersproeven en minstens één bijkomende zwemtraining per week. Tegelijk leren de cursisten solliciteren en omgaan met conflictsituaties. Onder meer in West-Vlaanderen zijn er momenteel tientallen vacatures voor redders in zwembaden.