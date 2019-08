Exclusief voor abonnees VBO wil dat overheid 5% bespaart 27 augustus 2019

België zal in de komende jaren fors moeten besparen op de lopende overheidsuitgaven. Dat benadrukt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Timmermans vraagt de uittredende regering om "eens als een bedrijfsleider naar de eigen administratie te kijken", want daar zijn "heel wat efficiëntiewinsten" te boeken. Het einddoel moet zijn om het totaal van de lopende overheidsuitgaven op 5 jaar tijd met 5% terug te dringen, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt. "Die oefening moet gebeuren in nauw overleg met de leidinggevende ambtenaren."