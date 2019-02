VBO: "Indexering afschaffen is goed voor klimaat" 05 februari 2019

Werkgeversorganisatie VBO pleit in haar verkiezingsmemorandum - zeg maar een verlanglijstje van wat ze graag weerspiegeld wil zien in partijprogramma's - voor het afschaffen van de automatische indexering. Op zich geen verrassing, maar topman Pieter Timmermans linkt die maatregel aan het klimaatdebat: volgens hem staat de index klimaatdoelstellingen in de weg. Dat laatste doet hier en daar wenkbrauwen fronsen. Hij stelt dat bepaalde prijsverhogingen - zoals een vliegtaks - in de index zouden terechtkomen, en zo zouden resulteren in een hoger loon. "De straf zou dan tenietgedaan worden door de indexering", aldus Timmermans. "Een vestzak-broekzakoperatie." Het VBO pleit ook voor het beperken van de werkloosheid in de tijd en loonsverhogingen door anciënniteit. (ARA)

