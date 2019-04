Exclusief voor abonnees VB-kandidate geschrapt na Hitlergroet 05 april 2019

00u00 0

De voorzitster van de Vlaams Belang-afdeling in Sint-Truiden wordt "per direct" uit de partij gezet, nadat een foto is opgedoken waarop ze de Hitlergroet brengt. Toen we Katrina Langlet gisteren contacteerden, ontkende ze de feiten aanvankelijk met klem - tot we haar op het bestaan van de foto wezen. "Laat me nog eens denken. Misschien herinner ik het me toch. Het was tijdens een feestje in oktober vorig jaar. We hadden wat gedronken, de sfeer was uitgelaten en iedereen deed eraan mee. Trouwens, ik was toen nog geen lid van het VB."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen