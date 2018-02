Vaticaanse rechter gestraft voor aanranding en kinderporno 20 februari 2018

00u00 0

Een rechter-priester van het Vaticaan is door een rechtbank in Rome veroordeeld tot 14 maanden voorwaardelijk voor aanranding en het bezit van kinderporno. De 55-jarige monseigneur Pietro Amenta werd in april opgepakt nadat hij een 18-jarige aangerand had in het openbaar. Hij zou de jongeman tweemaal betast hebben in het kruis. Een dag later vonden speurders meer dan 80 foto's met kinderporno op zijn computer. De rechter werd eerder al beschuldigd van obsceniteiten en seksueel misbruik. Hij heeft ontslag genomen uit zijn functie en aanvaardt zijn straf.