Exclusief voor abonnees Vaticaan: "Veranderen van geslacht is poging om natuur te vernietigen" 12 juni 2019

00u00 0

Het Vaticaan vindt dat niemand het recht heeft om van geslacht te veranderen. Dat staat in een officieel document dat openbaar is gemaakt. De rooms-katholieke kerk spreekt over een "educatieve crisis" als het gaat over affectie en seksualiteit. "Geslachtsverandering is het gevolg van een verward concept van vrijheid. Als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, is dit een poging om de natuur te vernietigen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis