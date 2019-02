Vaticaan start zelf onderzoek naar Australische kardinaal wegens kindermisbruik 28 februari 2019

Het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat er een canoniek onderzoek komt naar de Australische kardinaal George Pell. Eerder had een rechtbank in Melbourne hem schuldig bevonden aan kindermisbruik. "Na de veroordeling van kardinaal Pell in eerste aanleg, zal de Commissie voor de Geloofsdoctrine zich vanaf nu buigen over de zaak, overeenkomstig de procedure en de tijd volgens het canoniek recht", zei de Vaticaanse woordvoerder Alessandro Gisotti. Die commissie maakt deel uit van de centrale bureaucratie van het Vaticaan en onderzoekt betichtingen van seksueel misbruik door geestelijken. Haar bevindingen kunnen leiden tot ontzetting uit het ambt of uit het priesterschap. Dat is de hoogste straf in de Kerk. In Melbourne heeft de rechtbank intussen de arrestatie van de kardinaal bevolen en is hij gevangen gezet.

