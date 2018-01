Vaticaan lanceert 'preek'-app voor priesters 00u00 0

Het Vaticaan gaat mee met zijn tijd. Om priesters inspiratie te bieden voor hun wekelijkse preek, heeft het deze week de Clerus-app gelanceerd. De nieuwe toepassing - die vanaf morgen actief is - moet bijdragen tot een betere preek in de zondagsvieringen wereldwijd, maar richt zich ook tot gelovigen die zich willen verdiepen in en mediteren over het woord van God. Om de leesbaarheid te bevorderen, werkt de app met een vergroot lettertype. De app is voorlopig in de Google Play Store alleen in het Italiaans beschikbaar, waarschuwt Kerknet. Later volgt een applicatie voor Apple en volgen versies in andere talen. (YDS)