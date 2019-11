Vaticaan komt met digitale paternoster: als je kruis slaat, opent de app Cédric Maes

16 november 2019

05u02

Bron: HLN 0 De Krant Het Vaticaan heeft een opvallend modern gadget op de markt gebracht: de eRosary, een armband voor gelovigen die de klassieke paternoster oftewel rozenkrans moet vervangen. De armband bestaat uit een groot zilverkleurig kruis en tien zwarte bolletjes, en is via bluetooth verbonden met de smartphone van de gebruiker.

Bij de armband hoort ook de 'Click to Pray'-app, die jonge gelovigen moet begeleiden tijdens het bidden. Als je een kruisteken maakt terwijl je de armband draagt, opent de app op de smartphone automatisch. Het gadget houdt bij hoeveel keer je de rozenkrans bidt én zal volgens het Vaticaan regelmatige updates krijgen met nieuwe gebedsvormen. Daarnaast kan de armband ook dienstdoen als stappenteller. De eRosary kost 99 euro en is voorlopig enkel in Italië te koop.

