Veel bewondering voor de nieuwe Miss België. Laten we er ook de les uit leren: dat elke immigrant een vat vol talent kan zijn. Of is het dat waar vele Vlamingen schrik voor hebben: dat zou kunnen blijken dat hun eigen 'hardwerkende' kinderen minder hardnekkig studeren?

Jean Bracke

