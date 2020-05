Exclusief voor abonnees Vastned Retail verwacht wanbetalingen 05 mei 2020

Vastned Retail, het beursgenoteerde bedrijf dat een portefeuille winkelpanden op toplocaties beheert, legde in het eerste kwartaal een voorziening van 1,3 miljoen euro aan voor het opvangen van mogelijke verliezen door onbetaalde huurgelden. Door de verplichte coronasluiting van de winkels zijn een aantal huurders wellicht niet meer in staat hun verbintenissen na te komen.

Mede daardoor zakt de netto courante winst van Vastned tegenover vorig jaar van 3,4 naar 2,0 miljoen euro. De waarde van het winkelvastgoed in de portefeuille werd met 4 miljoen teruggebracht tot 357 miljoen euro.

