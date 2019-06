Exclusief voor abonnees Vastgoedfonds wil minstens 1 miljoen euro ophalen via crowdfunding 14 juni 2019

Het vastgoedfonds 'Groep Caenen Capital Fund' (GCCF) wil minstens 1 miljoen euro ophalen via crowdfunding. Het gaat om een recordbedrag voor een Belgisch bedrijf, zegt de begeleidende partij Bolero Crowdfunding. Het vastgoedfonds wil het geld gebruiken om zijn activiteiten uit de breiden en te diversifiëren. GCCF investeert in gronden die het onmiddellijk verkoopt via een recht van opstal aan aannemers of projectontwikkelaars. Daarbij is de bouwheer na maximaal vijf jaar verplicht om de eventueel niet-verkochte gronddelen zelf te kopen. GCCF investeerde de jongste jaren ook in hotelvastgoed, verhuurd vastgoed en private equity. Voor de uitbreiding van zijn portefeuille kijkt het vastgoedfonds vooral naar de Vlaamse centrumsteden en Nederlandse grootsteden. De groep mikt op een omzetverhoging van minstens 5% per jaar. De crowdfundingcampagne start op 18 juni. Concreet zullen particuliere investeerders kunnen intekenen op een obligatie met een looptijd van zestig maanden en een rendement van 5%. Beleggers kunnen tot 25.000 euro investeren.

