Vastgoed aan kust herstelt snel van corona 19 juni 2020

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen herstelt de vastgoedmarkt aan de kust zich in sneltempo, veel vlugger dan in de rest van het land. Naar een verklaring is het niet lang zoeken: Belgen die voor de epidemie al koopplannen hadden, voeren die nu massaal uit. En er is ook een nieuwe groep geïnteresseerden bijgekomen: mensen die aanvankelijk hun zinnen hadden gezet op een tweede verblijf in het zuiden, maar die schrik gekregen hebben wegens de onzekerheid over het vliegverkeer en de coronasituatie ter plaatse.