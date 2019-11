Exclusief voor abonnees Vastgeketend om eenden te redden, maar 300 dieren sterven door stress 13 november 2019

00u00 0

De actievoerders die zich afgelopen weekend vastketenden in een foiegrasbedrijf in het West-Vlaamse Bekegem, hebben daar zoveel stress veroorzaakt bij de dieren dat ze massaal stierven. Dat zegt de eigenaar van het bedrijf. Hij eist 20.000 euro van Animal Resistance. Na de bezetting van de stal kwamen ruim 190 eenden om en de ruim honderd overgebleven dieren moesten geslacht worden. Animal Resistance ontkent alle schuld. "De dieren waren al in slechte conditie en ze waren al aan het einde van hun leven. Door de brutale praktijken in deze stal linken de eenden menselijke interactie met traumatische ervaringen, daardoor zijn deze eenden abnormaal bang voor mensen", klinkt het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu