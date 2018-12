Vaste waarden in 'het betonblok' 10 december 2018

'Never change a winning team'. En dus blijft Eén trouw aan wat men aan de Reyerslaan graag omschrijft als 'het betonblok' in de vooravond. Dat begint van maandag tot en met vrijdag met de 'VRT NWS Update', 'Het weer', 'Dagelijkse kost' en 'Blokken'. Na 'Het journaal' om 19.00 uur is het opnieuw aan 'Iedereen beroemd' en 'Thuis'.