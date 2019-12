Exclusief voor abonnees Vast tarief voor ambulance 27 december 2019

De Vlaamse regering wil een vast tarief voor niet-dringend patiëntenvervoer. Het gaat dan om ziekenwagens die patiënten voor een onderzoek of opname moeten overbrengen van bijvoorbeeld het ene ziekenhuis naar het andere. Nu lopen de prijzen nog vaak uiteen en dekt het ziekenfonds niet alle ritten. Voor het dringend ziekenvervoer voerde de federale regering begin dit jaar een vast tarief van 60 euro in - ongeacht het aantal kilometers dat moet worden gereden. Het andere ziekenvervoer is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) denkt nu aan een gelijkaardige tariefzekerheid.