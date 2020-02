Exclusief voor abonnees Vast contract minder vaak ontbonden 14 februari 2020

00u00 0

Een contract van onbepaalde duur is weer net iets meer een garantie dat je tot aan je pensioen bij dezelfde werkgever blijft. Vorig jaar werden 15,3% dergelijke contracten ontbonden, de eerste daling in drie jaar, becijferde HR-dienstverlener Acerta. Tien jaar geleden, in 2009, kregen nog 17,7% van de werknemers met een vast contract de bons. Opvallend: alsmaar minder is het de werkgever die een contract ontbindt. Sinds 2007 nam het aantal ontbindingen met wederzijds akkoord toe van 20 naar 31%. Volgens Acerta komt dat vertrek met wederzijds akkoord er in de praktijk in drie op de tien gevallen op vraag van de werknemer. Voor 4% gaat het om 'medische overmacht'.