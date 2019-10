Exclusief voor abonnees Varkenspest kost sector half miljard 08 oktober 2019

De Afrikaanse varkenspest kost de Belgische varkenssector handenvol geld. Per maand waarin er niet 'normaal' geëxporteerd kan worden, lopen de bedrijven samen 22,42 miljoen euro mis. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Belgische Vlees (Febev). Vooral Aziatische landen hebben hun grenzen gesloten voor ons varkensvlees. Onterecht, volgens Febev, omdat de ziekte alleen (Waalse) everzwijnen besmet heeft en geen slachtvarkens. Als er zich geen nieuwe gevallen voordoen, zou ons land de export in theorie in augustus volgend jaar kunnen hervatten. De pest zal de sector dan tussen de 447 en 584 miljoen euro gekost hebben.