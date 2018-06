Varken aan 't spit voor jarige Teodorczyk 04 juni 2018

Sportvoeding? Daar doet de Poolse selectie niet aan mee. Tijdens een avond met de familie stond een gebraden zwijn op het menu. Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk en ploegmaat Gregorz Krychowiak hielpen de chef om de maaltijd aan te snijden. Gisteren moest Teo overigens nog eens het mes bovenhalen, want hij kreeg een taart voor zijn 27ste verjaardag. In de marge moest hij wel nog een onderling oefenduel afwerken. Vandaag maakt de Poolse coach zijn definitieve 23 namen bekend, Poolse media zijn het niet eens over de kansen van de RSCA-aanvaller. (PJC)

