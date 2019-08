Exclusief voor abonnees Vargas en Hjulsager vallen uit bij KVO 05 augustus 2019

't Zijn twee zomeraanwinsten die KV Oostende op voetballend vlak iets bijbrengen, maar die anderzijds nog met een fysieke achterstand kampen. Ronald Vargas en Andrew Hjulsager, die zaterdag beiden vroegtijdig naar de kant moesten. Vargas had opnieuw last van de hamstring, waardoor hij eerder ook in Anderlecht gewisseld werd. En ook Hjulsager sukkelt met een spierblessure, wat maakt dat zowel de Venezolaan als de Deense spelmaker onzeker zijn voor de komst van buur Club. (TTV)