VAR stuurt Koreanen nu al naar huis 19 juni 2018

Officieel is het uiteraard nog niet, maar voor Zuid-Korea is het WK eigenlijk al voorbij. Het slaagde er tegen Zweden in om - net als Saoedi-Arabië tegen Rusland - geen enkele keer tussen de palen te trappen. Het was verdediger Granqvist die de Scandinaven zo vanop de strafschopstip de zege bezorgde, zijn vierde penalty op rij bij de nationale ploeg. Met dank aan de VAR. Scheidsrechter Aguilar zag geen fout in de duidelijke overtreding op Claesson, maar de videoref liet de man uit El Savaldor de beelden nog eens bekijken. Voor Zweden de eerste zege in een openingsmatch sinds het WK 1958. Een fraaie bonus om vrijdag tegen Duitsland te spelen. Zuid-Korea daarentegen, moet zich met nog matchen tegen Mexico en een Duitsland dat op de laatste speeldag altijd voluit zal gaan, nog weinig begoochelingen maken. Het trucje met de rugnummers (de Zuid-Koreaanse bondscoach liet zijn spelers tijdens de trainingen met andere nummers spelen om verwarring te zaaien) heeft dus niet gewerkt. "We hebben precies 1.630 videoclips bestudeerd", aldus Zweeds bondscoach Janne Andersson. "Onze scouts wisten precies wie wie was, ongeacht onder welk nummer ze spelen." (WDK)

HLN

