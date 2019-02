VAR scoorde dit weekend 1 op 3 20 februari 2019

Geen voorbeeldig rapport voor de videoref afgelopen weekend. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist oordeelt dat de VAR één keer correct is tussengekomen. Dat gebeurde tijdens Antwerp-Anderlecht, waar Lamkel Zé een strafschop versierde met een fopduik. Minder goed was de tussenkomst van de videoref tijdens Moeskroen-Cercle Brugge, waar de ingreep van Friede geen rode kaart verdiende. En helemaal fout liep het bij Waasland-Beveren-Gent. Cauffriez ging met gestrekt been in op de enkel van Dejaegere. Hij kreeg geel. "Hier had de VAR moeten tussenkomen. De fout van Cauffriez verdiende een rode kaart", meent Verbist. (NVK)