Exclusief voor abonnees VAR schrapt goal Dendoncker 12 augustus 2019

00u00 0

Zijn eerste van het seizoen werd meteen geschrapt. Leander Dendoncker juichte uitbundig, maar de VAR had het goed gezien. Voorafgaand kreeg een ploegmaat onvrijwillig een bal op de arm. De videoref was onverbiddelijk. Bij Wolves begrepen ze er weinig van, maar reglement is reglement. Zelfs al is de intentie er niet. Het delirium van de bezoekers in het King Power Stadium sloeg snel om in een stilte. Leicester - Wolves was een tegenvaller. Omdat de Wolves zich altijd goed organiseren. En omdat Leicester te steriel speelde. Zou het feit dat Brendan Rodgers zijn succesvolle driehoek op het middenveld uiteen haalde, een extra verdedigende middenvelder inbracht en Maddison zo op de flank verloren liep, daar voor iets tussen hebben gezeten? Ook Tielemans kreeg de motor niet aan de praat. Hij miste de tikjes met maatje Maddison - ze hadden meteen een klik. "Ik ben een grote fan van de VAR", grijnsde Rodgers na de 0-0. Die van Wolves gingen verhaal halen bij de ref en collega Nuno klaagde dat de VAR de spontaniteit uit het voetbal haalt. Een regel die enkel opgaat als het in het nadeel van zijn team is waarschijnlijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis