VAR: ingreep uit het boekje

De VAR (Video Assistent Ref) heeft zijn nut nog eens bewezen. Waasland-Beveren kreeg even voor het uur een terechte strafschop op aangeven van de videoref. Toen De Norre (STVV) handspel beging in de zestien, en scheidsrechter Wim Smet dit niet opmerkte, werd deze laatste - toen de bal buiten was - richting videoscherm geroepen. Zuivere penalty, oordeelde de ref na het zien van de fase. Exact 80 seconden na de handsbal van De Norre zette Thelin de elfmeter om. (MVS)