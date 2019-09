Exclusief voor abonnees VAR in knock-out Europa League 25 september 2019

00u00 0

Veel nieuws bij de UEFA. De Champions League-finale van volgend seizoen (2020-2021) wordt gespeeld in Sint-Petersburg. In de jaargangen daarna zijn München en Londen de gaststeden. Vanaf de knock-outfase in de Europa League dit seizoen wordt er een VAR gebruikt. In de tweede editie van de Nations League bestaat de A-divisie uit zestien in plaats van twaalf landen. Dat betekent dat Duitsland, Kroatië, IJsland en Polen toch weer in de hoogste afdeling mogen aantreden, ondanks een eerdere degradatie. De naam van het nieuwe Europese clubtoernooi, dat er vanaf 2021 komt, wordt 'Europa Conference League'. De Europa League wordt dan gereduceerd van 48 naar 32 teams. (ABD)