VAR en ref geven toe: "Club verdiende strafschop" 05 februari 2019

00u00 0

Zowel scheidsrechter Bram Van Driessche als videoref Kris Bellon heeft gisteren toegegeven dat Club Brugge zondag in toegevoegde tijd een penalty verdiende voor de overtreding van Birger Verstraete op Hans Vanaken. "Ik zat ernaast", bekende Bellon. "Ik ga niet tegen de windmolens vechten: het moest penalty zijn." Van Driessche slaat eveneens mea culpa: "Ik steek me niet weg achter de VAR. Ik moest de fase zelf beoordelen en neem de volle verantwoordelijkheid." Op Standard pasten ref Lawrence Visser en zijn VAR Erik Lambrechts de regels dan weer strikt maar correct toe door een goal van Mehdi Carcela af te keuren. De VAR signaleerde een fout van Laifis die Standard balbezit en even later een goal opleverde. (VH/VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN