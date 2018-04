Vanuit Antwerpen voortaan direct naar de Côte d'Azur 28 april 2018

Vanaf maandag 28 juni kun je voor het eerst direct vanuit Antwerpen naar de Franse Azurenkust vliegen. Dan start TUI fly twee keer per week met een vlucht naar het Zuid-Franse Toulon, hoofdstad van het Var-departement. Ideaal voor Frankrijkliefhebbers, zowel voor wie regelmatig de Provence bezoekt omdat hij of zij er een vakantiewoning heeft, als voor reizigers die kort of lang willen verblijven aan de Azurenkust. De vluchten vinden plaats op maandag- en donderdagavond, en dat vanaf 28 juni tot en met 1 oktober. In 1u45 sta je op je bestemming, en dat maakt de nieuwe verbinding een serieuze concurrent voor de TGV richting zuiden. Maar ook de prijs is meer dan concurrentieel. (JL)

