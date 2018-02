Vanthourenhout viert zilver als goud 05 februari 2018

Glunderende gezichten bij Marlux-Bingoal. Na een rotseizoen graaide het team van Jurgen Mettepenningen in Valkenburg twee medailles mee: goud voor Eli Iserbyt bij de beloften en zilver voor Michael Vanthourenhout (24) bij de profs. Voor deze laatste was die tweede plaats zelfs een overwinning waard. De West-Vlaming bolde met gebalde vuisten over de finish en de omhelzing met de bondscoach en neef Sven Vanthourenhout was intens. "Omdat ik gekomen was voor brons. Logisch, want Van Aert en Van der Poel zouden sowieso duelleren voor de titel. Maar zie, ik overtref mezelf."

HLN