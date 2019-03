Vanthourenhout krijgt verbeterd contract 07 maart 2019

VELDRIJDEN

Michael Vanthourenhout heeft zijn contract bij Marlux-Bingoal met twee jaar verlengd. Na zijn uitstekende prestaties van afgelopen seizoen zag de 25-jarige veldrijder zijn overeenkomst opgewaardeerd. "Ik ben erg blij met dit nieuwe contract", zegt Vanthourenhout, die bijtekende tot eind 2023. "Ik voel veel waardering en respect voor mijn prestaties en dus heb ik er zelfs niet aan gedacht om van ploeg te veranderen." Algemeen manager Jurgen Mettepenningen: "Dit toont de langetermijnvisie die in onze ploeg heerst. We geloven voluit in Michael en willen hem verder laten ontwikkelen in ons midden." (JDK)