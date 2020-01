Exclusief voor abonnees Vanthourenhout kiest voor Hermans, Vermeersch reserve WK VELDRIJDEN 21 januari 2020

Laurens Sweeck, Wout van Aert, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans proberen Mathieu van der Poel over twee weken in het Zwitserse Dübendorf van een vierde wereldtitel veldrijden te houden. Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte gisteren de namen van de zeven Belgische WK-gangers bij de elite bekend. Gianni Vermeersch, die met Quinten Hermans in balans lag voor het zevende en laatste ticket, belandt op de lijst met reserven.

