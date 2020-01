Exclusief voor abonnees Vanthourenhout: "Eli absolute kopman" 09 januari 2020

00u00 0

Michael Vanthourenhout (26) is naast Sweeck en Iserbyt de derde kanshebber op BK-goud bij Pauwels Sauzen-Bingoal. "De cross wordt zondag gemaakt in de zandpassages", zegt de West-Vlaming. "Ik ben geen specialist en ben blij dat de zandstroken beperkt blijven. Iserbyt is de absolute kopman, ik denk dat je niet rond hem kan. In het begin van het seizoen overvleugelde hij iedereen. We zullen het ploegenspel spelen. Daar is al over gesproken en we begrijpen mekaar. Als ik zelf wil winnen, moet ik alleen zijn." (BA)