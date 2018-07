Vanthoor topfavoriet in jubileumeditie 24U VAN SPA-FRANCORCHAMPS 28 - 29 juli 26 juli 2018

Dit weekend viert de 24 Uur van Spa zijn 70ste editie. De wedstrijd is nu al bijna twee decennia aan schitterende GT-bolides voorbehouden en de race van dit weekend kondigt zich aan als een grand cru. De voornaamste ingrediënten zijn 65 peperdure en exclusieve GT-wagens, zoals McLaren, Audi, Porsche, Ferrari, Lexus, Lamborghini..., met aan het stuur de grootste specialisten in het genre, naast ook namen als Rubens Barrichello, Riccardo Patrese of zelfs Fabien Barthez, voormalig doelman van 'Les Bleus'. Ook de Belgen spelen mee voor de zege, met vooraan de broers Vanthoor - Laurens in een Porsche 911, Dries in een Audi R8 LMS. Maar ook Fred Vervisch, in een team met de uittredende winnaars Markus Winkelhock en Christopher Haase, maakt een grote kans. Net als ex-winnaar Maxime Martin (Aston Martin) en Maxime Soulet (Bentley). Koen Wauters start in de klasse Pro/Am in een Aston Martin, de enige auto met een volledig Belgische bemanning. De race start zaterdag om 16u30. (JCA)

