Vanthoor, Lagrange, Stevens en Engelhart winnen in Zolder AUTOSPORT 13 augustus 2018

De Independent Motorsports Porsche 911 GT3 Cup #8 heeft de 24 Uur van Zolder gewonnen. Voor rijders Dries Vanthoor, Niels Lagrange, Xavier Stevens, Christian Engelhart en teameigenaar Lieven Goegebuer is het de eerste overwinning in een race die voor de zesde keer in zeven jaar tijd niet door een prototype, maar door een GT wordt gewonnen. Dries Vanthoor heeft nu net als zijn broer Laurens ook de 24 Uur van Zolder op zijn palmares ingeschreven.

