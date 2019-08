Exclusief voor abonnees Vansevenant is leiderstrui kwijt in Ronde van de Toekomst 24 augustus 2019

Mauri Vansevenant is leider af in de Ronde van de Toekomst. De zoon van ex-prof Wim verloor gisteren meer dan vier minuten in de korte Alpenrit met aankomst op de Col de la Loze. De Australiër Alexander Evans ging met de overwinning aan de haal, Ilan Van Wilder werd eerste Belg op een achtste plaats. De Noor Tobias Foss neemt de leiderstrui over van Vansevenant. (XC)