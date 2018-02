Vanreusel (40ste) ziet Ledecka geschiedenis schrijven op super-G 19 februari 2018

00u00 0

Snowboarden of skiën: Ester Ledecka kan het allebei even goed. De 22-jarige Tsjechische won zaterdag de super-G met één honderdste van een seconde voorsprong op de Oostenrijkse titelverdedigster Anna Veith en elf honderdsten op de Liechtensteinse Tina Weirather, die vrede moest nemen met brons. Ledecka is tweevoudig wereldkampioene in het snowboarden en won ook al twee keer de Wereldbeker. Over een week treedt ze aan in de parallelle reuzenslalom. Kim Vanreusel finishte als 40ste in de super-G, op 6.49 van Ledecka. (VH)