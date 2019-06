Exclusief voor abonnees Vanop ziekenhuisbed Vuelta 2011 gewonnen 14 juni 2019

00u00 0

Enkele uren nadat hij was ontwaakt uit zijn verdoving voor een operatie die zes uur heeft geduurd, kreeg Chris Froome te horen dat hij acht jaar na de feiten eindwinnaar is van de Ronde van Spanje. De CADF, de onafhankelijke antidopinginstantie van de internationale wielerunie UCI, deelde gisteren in een communiqué mee dat het biologisch paspoort van Cobo tussen 2009 en 2011 te veel abnormaliteiten vertoont.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis