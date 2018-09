Vannacht zware files verwacht op E40 in Aalter 05 september 2018

Er worden deze nacht zware files verwacht op de E40 in Aalter in beide rijrichtingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet er nieuwe signalisatie plaatsen en daardoor worden vier van de zes rijstroken afgesloten. In Aalter wordt al maanden gewerkt aan een nieuw afrittencomplex. Die werken duren nog tot volgend voorjaar. Vanaf morgenochtend breekt de aannemer in Aalter de tijdelijke brug naast de E40 af. Tot 26 september wordt het verkeer dan in beide rijrichtingen over twee in plaats van drie rijstroken gestuurd. Dan worden vooral in de spitsuren files verwacht. (JSA)