Vanmarcke "Wil mee de koers maken" 28 maart 2018

Sep Vanmarcke behoort tot het kransje topfavorieten voor zowel de Ronde als Parijs-Roubaix. Maar de West-Vlaming zal ook vandaag voluit koersen. "Dwars door Vlaanderen is een mooie klassieker", vertelt hij. "Natuurlijk ga ik voluit. Met Sacha Modolo en mezelf hebben we bij EF-Drapac twee ijzers in het vuur. Sacha voor de sprint, ikzelf om mee de koers te maken. En dat is ook wat ik zinnens ben." Vanmarcke ziet het voorspelde gure weer als bondgenoot. "Plezant is dat niet, maar we moeten er allemaal door. Misschien is dat wel ideaal om voor een snellere uitdunning te zorgen." Na vandaag doet Vanmarcke het vooral rustig aan richting zondag. "De zware arbeid is achter de rug. Recupereren en daarna fris blijven is straks de boodschap." (DNR)

