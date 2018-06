Vanmarcke volledig in dienst van Uran bij EF Education First 29 juni 2018

Geen verrassingen in de Tourselectie van EF Education First-Drapac. Klassementstroef Rigoberto Uran, vorig jaar ritwinnaar en tweede in Parijs, wordt met zijn landgenoot Dani Martinez, de Fransman Pierre Rolland, de Australiër Simon Clarke, de Nieuw-Zeelander Tom Scully, de Amerikanen Taylor Phinney en Lawson Craddock en, zoals verwacht, onze landgenoot Sep Vanmarcke stevig omringd. "Ons objectief is redelijk simpel", zegt teammanager Jonathan Vaughters. "We proberen de Tour te winnen. Optimistisch? Grensverleggend? Absoluut. Maar na Rigo's tweede plaats in 2017 wel realistisch. Zeker omdat niet alleen onze kopman maar het hele team sterker is dan vorig jaar en het parcours Uran beter moet liggen." Voor de klassementsambities van de Colombiaan moet werkelijk alles wijken. "Ook mijn persoonlijke doelen", aldus Vanmarcke. "De kasseienrit naar Roubaix moet me in principe perfect liggen. Maar ik rijd de Tour om Rigo te helpen." (JDK)

