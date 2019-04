Exclusief voor abonnees Vanmarcke voegt Scheldeprijs toe 09 april 2019

00u00 0

De honger bij Education First is nog niet gestild. Na de triomf van Bettiol in de Ronde wil Sep Vanmarcke uitpakken in Parijs-Roubaix. Daarom voegt de West-Vlaming de Scheldeprijs toe aan zijn programma. Na zijn valpartij in de E3-prijs, waardoor hij Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen miste, kan Vanmarcke de extra wedstrijdkilometers goed gebruiken. "Morgen (vandaag, red.) rij ik enkel wat los met de ploeg, dan volgt de Scheldeprijs en donderdag staat de verkenning van Roubaix op het programma." Vanmarcke laat niets aan het toeval over. "Ik ben naar Lieven Maesschalk geweest om mijn knie te laten behandelen. De komende dagen zitten we met de ploeg op hotel in Compiègne. Lieven komt daar wellicht nog eens langs." (JDK)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen