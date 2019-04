Exclusief voor abonnees Vanmarcke: vandaag uitsluitsel 05 april 2019

Sep Vanmarcke beslist vandaag of hij zondag start in de Ronde. De parcoursverkenning van EF-Education First (150 km) wordt een laatste test om uit te maken of hij voldoende gerecupereerd is na zijn val in de E3. Bij afwezigheid van Vanmarcke kunnen Langeveld en Bettiol het kopmanschap overnemen. (DMM/JDK)