Vanmarcke start, maar "zonder ambitie" 06 april 2019

Sep Vanmarcke (EF Education First) zal zondag in Antwerpen dan tóch aan de start staan van de 103de Ronde van Vlaanderen. De 30-jarige West-Vlaming viel vorige vrijdag in de E3 BinckBank Classic. Hij liep daarbij geen breuken op, maar kneusde wel zijn ribben en vooral zijn knie en enkel werden geraakt. Het deed Vanmarcke passen voor Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Gisteren zette hij na een ultieme test zelf het licht op groen. "Een wonder", noemt broer en ploegleider Ken het. "Ik heb drie uur gefietst", zegt Sep zelf. "Dat lukte, zij het niet volledig pijnvrij. Hopelijk verbetert de situatie nog wat tegen zondag. Mijn conditie is op zich wel goed, maar ik blijf realistisch. Verwacht geen topprestatie, ik start zonder grote ambitie en zie wel hoever ik geraak. Veel keuze heb ik niet, de extra competitiekilometers zijn in deze fase van het seizoen écht wel nodig. De hoop leeft om er volgende zondag, in Parijs-Roubaix, nog iets van te kunnen maken." Vanmarcke, in 2014 en 2016 nog derde in Vlaanderens Mooiste, krijgt Alberto Bettiol, Sacha Modolo, Sebastian Langeveld, Matti Breschel, Taylor Phinney en Tom Scully mee op pad. (JDK)

