Vanmarcke showt nieuw shirt: Safety first! 00u00 0

De fans van Sep Vanmarcke moeten zich in 2018 alvast weinig zorgen maken dat ze hun held niet zullen herkennen. De West-Vlaming tweette gisteravond een foto van zichzelf in zijn nieuwe, flashy shirt - ook in de schemering zal de renner opvallen. Vooral het schouderstuk en de armen in fluo-oranje vallen op. "Zelfde ploeg, nieuwe naam, nieuwe kleuren", schreef de kopman van EF-Drapac er nog bij. (DNR)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee