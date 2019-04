Exclusief voor abonnees Vanmarcke probeert het onmogelijke 02 april 2019

00u00 0

Pech blijft Sep Vanmarcke (30) achtervolgen. Na zijn val in de E3 Harelbeke staat er een vraagteken achter de rest van zijn voorjaar. "De spieren rond mijn knie werken niet zoals het hoort", zegt Vanmarcke. "Daardoor trekt mijn knieschijf scheef, wat zorgt voor een heel scherpe pijn." Fietsen lukt voorlopig niet. En wanneer weer wel, weet de renner niet. "Over een maand is dit zeker oké, maar ik moet hopen dat het binnen een paar dagen opgelost is."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen