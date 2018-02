Vanmarcke houdt van roze: "Vind ploegmaats makkelijk terug" 27 februari 2018

00u00 0

Hoe vaak drinkt Sep Vanmarcke (29) bier? Waar heeft hij leren wringen in het peloton? Scheert hij nog elke keer zijn benen? Voor de mannen en vrouwen van EF Education First heeft de West-Vlaming na gisteravond geen geheimen meer. Vanmarcke was te gast in het Belgische hoofdkantoor van zijn ploegsponsor in Antwerpen: hij werd er anderhalf uur lang de kleren van het lijf gevraagd door medewerkers en genodigden van het bedrijf. Zo kwamen we onder meer te weten dat hij na zijn carrière de Mount Everest hoopt te beklimmen en dat hij ondertussen helemaal fan is van het felroze shirt waarmee hij dit seizoen rondrijdt. "Toen ik het ontwerp voor het eerst zag, was het slikken, maar nu vind ik het prima", vertelde Vanmarcke. "Mijn ouders zien me meteen zitten op tv en zelf vind ik mijn ploegmaats heel makkelijk terug in het gewoel." O ja, bier drinkt hij nooit, want dat lust hij niet. Dat wringen heeft hij al doende geleerd en scheren hoort er gewoon bij. (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN