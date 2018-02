Vanmarcke "Als Van Avermaet gaat, moet ik mee" 23 februari 2018

Sep Vanmarcke, uitgesproken kopman bij EF Education First-Drapac, weet wat hem zaterdag in de Omloop te doen staat. "Als Van Avermaet gaat, moet ik mee. Hij is de norm." 'Back-up' Sebastian Langeveld kijkt ook benieuwd uit naar hoe ze het bij Quick.Step Floors zullen rooien met zes potentiële kopmannen en één echte knecht. "Wie rijdt voor wie, is de vraag. Ik kan me voorstellen dat er in een voorjaarskern zónder Tom Boonen wel meerdere agenda's zijn. Dat kan bijzonder koersbepalend worden. Ik zie in Gilbert, Terpstra en Stybar de drie gevaarlijkste pionnen." Maar volgens Vanmarcke kan ook Gaviria winnen. "Net als Tim Wellens, bij Lotto-Soudal. Oké, ze debuteren in de Omloop. Maar dit parcours, met Muur en Bosberg, is voor iedereen een beetje nieuw. Pas na die eerste keer zal er weer een beetje een 'systeem' sluipen in deze koers. Dat kan nu in hun voordeel spelen." Met het vertrek van Bettiol (naar BMC) en Van Baarle (naar Sky) is het team zeker niet verzwakt, vindt Vanmarcke. "Sacha Modolo werd vorig jaar zesde in de Ronde van Vlaanderen. Dan kan je elk Vlaams parcours aan. En Mitch Docker is misschien onbekend en onbemind bij het grote publiek, maar heeft zijn nut in het voorjaar al bewezen." (JDK)

